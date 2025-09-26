Serie D: qui Seravezza. Masitto fa mea culpa dopo la sconfitta a Montevarchi: "Non l’abbiamo preparata bene»

Brutto passo falso quello del Seravezza nell’infra-settimanale a Montevarchi. Al di là della sconfitta (che può starci... anche se chiaramente fa notizia dopo tre vittorie di fila) a far suonare un campanello d’allarme è l’aver subito tre reti, andando sotto addirittura 3-0, con gol presi in modo evitabile. Difesa verdazzurra dunque da (ri)registrare dopo che aveva incassato soltanto una rete nelle precedenti tre partite. L’allenatore Cristiano Masitto tuttavia non fa drammi, cerca di analizzare cosa non ha funzionato nella sfida di mercoledì (contro un’avversaria che aveva fatto appena un punto nelle tre gare precedenti) per intervenirci subito in questi giorni che portano al match interno con l’Orvietana (la domenica dopo sarà derby a Camaiore).

"Partita storta – la etichetta così Masitto, facendo comunque un sano “mea culpa“ – probabilmente l’abbiamo preparata male. Avendo avuto solo un giorno e mezzo a disposizione dopo domenica, non siamo riusciti a prepararla come avevamo fatto con Grosseto, Cannara e Trestina. E si è visto. Noi siamo una squadra che di solito regge il colpo e invece quella fase difensiva che era stata sin qui sempre la nostra forza stavolta è venuta meno. Siamo stati deboli nel far la fase difensiva e abbiamo beccato tre gol (cosa già accaduta nella prima di Coppa col Prato a fine agosto, ndr). Abbiamo perso palle sanguinose che non dobbiamo perdere, trovando una squadra più affamata di punti di noi. E questo non deve mai più succedere. Salvo la reazione della ripresa e l’applicazione. Abbiamo sfiorato di riprenderla".