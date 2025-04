Serie D: Ravenna-Lentigione, sfida decisiva per il terzo posto

Il campionato di Serie D giunge alla penultima giornata, con i giochi fatti in testa per i soli due primi posti mentre restano diverse possibilità per terzo, quarto e quinto. Oggi alle 15, a Ravenna, il Lentigione cerca punti importanti per confermare l’attuale terza posizione: il Ravenna, invece, è aritmeticamente secondo e vorrà vincere i play-off, che pure non danno promozioni, salvo stabilire una classifica nazionale utile in caso di rinunce, fusioni o fallimenti in Serie C. La gara non è sicuramente facile, basti pensare che il Ravenna ha 74 punti: in casa è un vero tritasassi, per cui il Lentigione dovrà stare molto attento. La squadra di Stefano Cassani può ancora arrivare da terza a quinta, ma con l’ultimo gradino del podio si garantirebbe lo scontro casalingo contro la quarta. Gare da seguire oggi, dunque, Pistoiese-Corticella e Piacenza-Tau Altopascio, con le due toscane alla ricerca anch’esse del "temporaneo bronzo".

Il Ravenna è allenato da Marco Marchionni, ex giocatore di Juve, Fiorentina e Parma ed ex allenatore in C di Foggia e Potenza. A livello di cannonieri, c’è una coppia da 12 gol, Luca Di Renzo e Francesco Manuzzi. Assente Venturini per squalifica, così come la punta del Lenz Marco Pastore. Il bomber del Lentigione è Leonardo Nanni con 9 reti e i rivieraschi nelle ultime 5 hanno raccolto 13 punti, due in meno del promosso Forlì e tre in più dello stesso Ravenna.

Foto: Alessandro Gobbo