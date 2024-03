Serie D: Real Forte in casa col GhiviBorgo. Derby da non sbagliare per inseguire la salvezza

Francesco Buglio lo ripete da una settimana. "Quella contro il Ghiviborgo è una partita difficilissima. Affrontiamo una squadra che sa giocare a calcio, ha una precisa identità, sa gestire alla grande il possesso palla. Se sbagliamo tempi e situazioni in campo, sarà molto dura". Giocatori avvisati: perché quella di questo pomeriggio al ‘Necchi Balloni’ (ore 14,30), è una partita da non sbagliare: dopo l’ immeritata sconfitta di Livorno, il Real Forte Querceta deve riprendere la marcia salvezza e dimostrare che la strada intrapresa nelle ultime settimane è quella giusta. "Abbiamo lavorato tanto durante la settimana - spiega il tecnico dei versiliesi - c’è grande voglia di ripartire e tornare a fare punti. Alla squadra ho detto di stare tranquilla e di giocare con la testa. Non dobbiamo perdere le distanze contro un avversario così pericoloso".

Sul fronte formazione, la cattiva notizia nello spogliatoio del Real Forte Querceta è l’infortunio di Gemmi che costringerà Francesco Buglio a cambiare qualcosa a livello tattico. "Non abbiamo nessuno in rosa con le sue caratteristiche" ammette il tecnico. Per il resto rosa al completo, con la sola eccezione di Bucchioni. "Deciderò all’ultimo chi partirà dall’inizio. In una partita come quella che ci attende, sarà fondamentale l’apporto anche di chi entrerà a gara in corso". Probabile il ritorno in campo dal primo minuto di Podestà, anche se è da capire ancora se da trequartista o da seconda punta a fianco di Pegollo. Ballottaggio poi tra i 2005 Michelucci e Advillari. In difesa Maccabruni spera di trovare spazio sulla corsia destra. Conferma per la coppia di centrali Tognarelli-Masi.

Probabile formazione (4-3-1-2): Gatti, Maccabruni, Tognarelli, Masi, Giubbolini; Michelucci, Vietina, Giuliani; Podestà; Pegollo, Flores Heatley.

Michele Nardini