Serie D: Ricorso Zenith Prato rinvia gare salvezza del girone D

Sul campionato di serie D, nello specifico sulla zona bassa della classifica del girone D (nulla quindi che possa riguardare comunque il Forlì), arriva un nuovo scossone. Domenica prossima è in programma l’ultima giornata della stagione regolare, ma ci sarà una ulteriore inevitabile appendice. La Zenith Prato ha infatti presentato ricorso contro la penalizzazione di 15 punti che le è stata inflitta in conseguenza del tesseramento, ritenuto errato, del calciatore Samuele Tempestini.

Il dibattimento relativo al ricorso del club toscano è in programma lunedì prossimo, perciò la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di posticipare a domenica 11 maggio le gare che riguardano retrocessione e playout. Questi sono gli incontri interessati: Lentigione-Sammaurese, United Riccione-San Marino, Corticella-Sasso Marconi e Zenith Prato-Piacenza. Restano così ancora in ballo la Sammaurese di Stefano Protti (nella foto) e il San Marino di Oberdan Biagioni (già condannato invece lo United) ed è chiaro che a questo punto cambia la programmazione per tutte queste squadre coinvolte nella lotta salvezza, che dovranno attendere una settimana in più per capire quale sarà il loro destino.

Roberto Daltri