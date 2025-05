Serie D: Rinvio di Quattro Partite all'11 Maggio per Decisione della LND

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficialmente disposto il rinvio a domenica 11 maggio di quattro partite valevoli come ultima giornata del campionato di serie D ed inizialmente programmate per questa domenica: si tratta di Corticella-Sasso Marconi, Lentigione-Sammaurese, United Riccione-San Marino e Zenith Prato-Piacenza.

La decisione della Lnd è scaturita in seguito alla nuova programmazione (6 maggio) del dibattito relativo al ricorso presentato dallo Zenith Prato contro l’ormai nota penalizzazione di 15 punti derivata dall’utilizzo, per altrettante gare, di un giocatore (Samuele Tempestini) non in regola con il tesseramento.

Al fine di garantire la contemporaneità delle gare con diretto interesse di classifica, la Lnd ha disposto questo rinvio all’11 maggio alle 15. Le altre cinque sfide dell’ultima giornata si giocheranno invece regolarmente questa domenica.

La classifica: Forlì 84; Ravenna 74; Lentigione 64; Pistoiese 61; Tau Altopascio 60; Imolese 50; Cittadella Vis Modena 46; Prato 42; Piacenza e Tuttocuoio 41; Progresso 38; Sasso Marconi 37; San Marino 35; Corticella 33; Sammaurese 30; Fiorenzuola 23; Zenith Prato e United Riccione 22.