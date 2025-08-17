Serie D. Robur oggi in campo al ’Franchi’. Amichevole contro il Ghiviborgo

Torna in campo oggi la Robur che al Franchi affronta il Ghiviborgo a sette giorni esatti dall’ultima uscita, quella di domenica scorsa sempre al Rastrello contro l’Unipomezia. Il fischio d’inizio è previsto per le 18 con la sola tribuna coperta aperta al pubblico e il tagliando di ingresso acquistabile direttamente all’entrata del settore al costo di 5 euro.

Sarà un test sicuramente importante e probante quello contro l’ex squadra di mister Bellazzini e dei calciatori Conti, Vari, Barbera e Noccioli, che in estate ha cambiato molto ma che riparte comunque da una discreta base e che affronterà poi i bianconeri il prossimo 26 ottobre in provincia di Lucca nella sfida valida per la nona giornata di andata (ritorno il 1 marzo).

Sicuri assenti oggi il portiere 2007 Di Vincenzo, che è ha salato le ultime tre amichevoli contro Castiglionese, Gubbio e Unipomezia e l’attaccante Boccardi. Su quest’ultimo nelle scorse ore si sono rincorse voci di un possibile addio appena poche settimane dopo la firma, piuttosto attesa, sul rinnovo del contratto. In realtà al momento la società bianconera, che non ha mai né confermato né tanto meno smentito, si è presa del tempo per decidere il da farsi considerando che il giocatore è fuori dall’inizio del ritiro e i tempi di recupero sono molto incerti.