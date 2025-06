Serie D. Robur Si accende il mercato bianconero: nel mirino l’ex Pianese Ledonne

Dovrebbe iniziare a breve il mercato in entrata della Robur. Tra i profili che potrebbero interessare al duo Guerri-Farina ci sarebbe anche quello di Nicolò Ledonne. L’ex trequartista della Pianese, reduce da un’annata tra Juventus Next Gen e Giana Erminio, sarebbe finito nel mirino della società bianconera alla ricerca di attaccanti adatti al tridente. Un’opzione complessa sulla carta perché Ledonne in serie D ha dimostrato, in un anno e mezzo a Piancastagnaio, di poter fare la differenza e difficilmente opterebbe per lasciare i professionisti dopo un solo anno, ma un progetto ambizioso e adatto alle sue caratteristiche tecniche magari potrebbe indurlo a riflettere. Nel campionato appena concluso il classe 2004 nato a Chivasso (Torino) aveva iniziato con la Juventus Next Gen (girone C di serie C) e poi, lui che nel settore giovanile della Juve era cresciuto fino alla Primavera, era passato a gennaio alla Giana Erminio (girone A). Qualche problema fisico lo ha però condizionato e in tutto l’attaccante ha messo insieme appena 7 presenze senza segnare. Poco se rapportato al rendimento alla Pianese due stagioni fa, quando era stato uno dei protagonisti della promozione in C degli amiatini con 34 presenze, 10 gol e 11 assist. Restano possibili comunque gli interessamenti anche per i due attaccanti esterni del Ghiviborgo Noccioli e Nottoli che hanno mercato in D e difficilmente resteranno nella società che si sposterà a Viareggio. Irraggiungibile invece il centravanti Gori, miglior marcatore in tutti i gironi di serie D, pronto al salto nei professionisti. Più fattibile forse Tommaso Carcani (gemello di Pietro, terzino del San Donato) che conosce bene Bellazzini e Lelli e che potrebbe essere in uscita da Altopascio.

Guido De Leo