Serie D: Rosseti e Lorenzoni infortunati, al tecnico piace il centrale attualmente svincolato. La Sangio torna subito sul mercato. Nel mirino c’è il difensore Chiti

SAN GIOVANNI

Lo stadio di Gavorrano non è di certo amico della Sangiovannese. Già nella gara giocata lo scorso 18 ottobre, in Coppa Italia, la truppa azzurra è stata sconfitta al termine di una prestazione senz’altro soddisfacente e la stessa cosa si è ripetuta nell’ultimo turno di campionato, dove è andata in scena la migliore partita della stagione ma che, alla fine, non ha prodotto alcunché se non tanto rammarico. Bencivenni non riesce a buttare giù questo boccone amaro: "Ero arrabbiato al momento, ho rivisto le immagini e lo sono ancora di più perché non esiste perdere una gara del genere a fronte di una prestazione dove, per larghi tratti, ci ha visti assoluti e protagonisti. Purtroppo è stato commesso l’ennesimo errore da calcio piazzato, i nostri problemi offensivi sono stati ulteriormente decisivi ai fini del risultato visto che, proprio come il Sansepolcro, ci siamo mangiati due palle da goal davanti al portiere. Se servono dei rinforzi in attacco? Intanto va cercato un difensore perché siamo davvero in emergenza poi sarà la società a valutare tutto questo. Io vedo che nei tabellini segnano sempre gli stessi, a noi non succede e dovrà essere compito dei direttori capire se si potrà fare qualcosa".

Il problema occorso a Rosseti in terra maremmana – è uscito per una botta al ginocchio che potrebbe impedirgli di essere in campo domenica al Fedini con il Seravezza – sommato a quello di Lorenzoni ha messo la società nelle condizioni di accelerare le trattative per mettere a disposizione dell’allenatore un nuovo difensore centrale. Tra i nomi sondati c’è quello di Lorenzo Chiti, che Bencivenni ha avuto lo scorso anno a Montevarchi con 20 presenze all’attivo, classe 2001 con un passato nell’Aglianese e nella Primavera della Fiorentina. Per lui anche una fugace esperienza ad Avellino, attualmente è svincolato.

Massimo Bagiardi