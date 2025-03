Serie D: sabato l’attesissima sfida contro la Sangiovannese. Montevarchi, i numeri del derby "da vincere»

C’è poco tempo per leccarsi le ferite in casa Montevarchi perché se la partita persa di misura sabato a Figline era un derby sentito, quella di domenica prossima lo sarà ancora di più. Al Brilli Peri andrà in scena "Il derby" del Valdarno, unico e irripetibile, il più antico e atteso, giocato in tutte le competizioni ben 105 volte, 79 in campionato. Inutile sottolineare l’importanza dell’incontro per le speranze di salvezza di Aquila e Marzocco, entrambe sconfitte nel fine settimana. Appaiate con 31 punti al San Donato Tavarnelle, danzano sul margine superiore dei play-out e mai come stavolta chi perde rischia grosso. All’orizzonte si profila la 16esima sfida disputata a marzo tra i due club. Come ricorda lo storico del calcio di vallata Leonardo De Nicola, nel mese della primavera sono stati 10 gli incontri a San Giovanni e 5 a Montevarchi, a partire dalla lontana Prima divisione ‘37/’38, con 6 successi biancazzurri, 3 rossoblù e 6 pareggi. E’ naturale attendersi un pubblico da record per la categoria. Di sicuro i padroni di casa, che non vincono dal blitz di Ghivizzano del 19 gennaio, dovranno fare a meno del portiere Emanuele Conti, espulso a fine primo tempo al Del Buffa per il fallo da ultimo uomo su Aprili e saranno chiamati a gettare il cuore oltre l’ostacolo in un momento delicatissimo della stagione. Lo ha ribadito lo stesso Atos Rigucci, subito dopo il k.o. con il Figline: "Sono amareggiato per la sconfitta perché i ragazzi hanno fatto bene anche in dieci e creato un paio di occasioni nitide per pareggiare. Ai miei giocatori, dunque, posso imputare ben poco perché si sono espressi al massimo delle loro possibilità. Ci manca il risultato ormai da troppo tempo – ha aggiunto il tecnico fiorentino – ma bisogna andare avanti e lottare fino all’ultimo istante per raggiungere il nostro obiettivo. È logico che teniamo tanto al derby con la Sangiovannese e lo affronteremo decisi a ricominciare a far punti per ripagare del loro sostegno i tifosi che a Figline non hanno smesso di incitarci nemmeno per un istante".

Giustino Bonci