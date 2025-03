Serie D. San Marino, con il Tuttocuoio si gioca mercoledì prossimo

Per il San Marino la pausa post Viareggio sarà un po’ più lunga. Infatti, i biancazzurri non saranno in campo domenica per il match casalingo con il Tuttocuoio rinviato a mercoledì della prossima settimana. Un rinvio chiesto e ottenuto dai biancazzurri che in rosa hanno diversi giocatori convocati dalla Nazionale di San Marino per il doppio appuntamento nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro Cipro e Romania (al San Marino Stadium). Si tratta dei difensori Filippo Fabbri e Alessandro Tosi che si sono già messi a disposizione del commissario tecnico Cevoli. Così, mister Biagioni avrà qualche giorno in più per preparare il match contro i toscani in un momento della stagione particolarmente delicato. I titani sono in piena corsa per la salvezza. Esattamente a cinque punti dalla salvezza diretta e con cinque punti di vantaggio da quel penultimo posto, ora occupato dalla Sammaurese, che vorrebbe dire retrocessione diretta. Insomma, a sei giornate dal termine della stagione per il San Marino la situazione è abbastanza delicata. Lo è ancora di più per lo United Riccione che segue i biancazzurri in classifica, staccato di quattro punti. E con un solo punto di vantaggio dalla Sammaurese. La squadra della Perla Verde domenica sarà regolarmente in campo al ’Nicoletti’ per i novanta minuti contro il Prato. E una sconfitta potrebbe questa volta costare molto cara. Intanto, nei giorni scorsi la Lega nazionale dilettanti ha ufficializzato le date in cui si giocheranno, al termine della regular season, playoff e playout. Le semifinali per gli spareggi nella parte alta della classifica si giocheranno l’11 maggio e la finale il 18. I playout, invece, sono stati programmati per domenica 11 maggio alle 16.

Le gare della 28ª giornata: Cittadella Vis Modena-Sammaurese, Corticella-Fiorenzuola, Forlì-Ravenna, Imolese-Sasso Marconi, Piacenza-Pistoiese, Tau Altopascio-Progresso, United Riccione-Prato, Zenith Prato-Lentigione, San Marino-Tuttocuoio (rinviata a mercoledì 26 marzo).

Classifica: Forlì 66; Ravenna 64; Tau Altopascio 53; Pistoiese 52; Lentigione 48; Imolese, Cittadella Vis Modena 38; Tuttocuoio 37; Prato 35; Progresso, Piacenza 33; Sasso Marconi 31; Corticella, Zenith Prato 29; San Marino 26; United Riccione 22; Sammaurese 21; Fiorenzuola 16.