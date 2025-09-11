Serie d. San Marino, tra i pali arriva Gabriel Meli

Un ex Rimini per il San Marino. I titani hanno ingaggiato il portiere Gabriel Meli. Il numero uno, clase 1999, si è legato al club biancazzurro dopo aver sottoscritto un contratto annuale. "L’infortunio di Jacopo Coletta ci ha colti tutti come un fulmine a ciel sereno – le parole del direttore sportivo dei biancazzurri Daniele Deoma – La società si è immediatamente stretta intorno a Jacopo non facendo mancare nessun supporto non solo nell’immediato ma anche in previsione del suo pieno recupero. Nel frattempo, siamo riusciti ad individuare e ad assicurarci un grande professionista come Meli che con la sua esperienza saprà rendersi utile a tutto il gruppo". Meli ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Empoli militando in tutte le formazioni della società toscana sino alla prima squadra. Ha indossato anche le maglie di Taranto, Messina, Rimini, Fano, Recanatese, Sudtirol collezionando oltre 80 presenze in Lega Pro e 5 in Seconda divisione greca con il Larisas. Gabriel ha tra l’altro militato in tutte le nazionali dall’Under 17 all’Under 20.