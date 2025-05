Serie D: Sandro Pochesci nuovo allenatore de L'Aquila, cambiamenti nei club marchigiani

In serie D (il girone F dove ha militato il Fossombrone) L’Aquila ha già scelto l’allenatore per la prossima stagione, si tratta del romano Sandro Pochesci (dimessosi a metà anno dall’Avezzano). Si separano le strade tra mister Mirco Omiccioli e la Jesina, club appena promosso in Eccellenza. Omiccioli potrebbe essere uno dei ‘papabili’ alla guida della Nuova Alma Juventus Fano. Si dividono le strade anche tra mister Mauro Antonioli e la Vigor Senigallia. Potrebbe lasciare la Jesina anche il diesse Belkaid. Lorenzo Bilò (ex Recanatese) è il nuovo allenatore del Montefano (Eccellenza). L’Osimana ha confermato per la panchina l’allenatore Claudio Labriola e come direttore sportivo Mauro Chiodini. L’Atletico River Urbinelli ha confermato mister Fabrizio Ruggeri. L’Asd Carpegna Calcio ufficializza che anche il prossimo anno bomber Francesco Stella (8 gol e 8 assist) vestirà la maglia bianco-azzurra, con lui sono stati confermati anche Lorenzo Lazzarini, Stefano Piccini e Pietro Rocchi.

La benemerenza. Il 17 maggio, a Roma, nella sala congressi dell’Hotel Holiday Inn-Eur, durante la cerimonia di premiazione delle Benemerenze organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, il presidente dell’Asd Pian di Rose, Alfio Tinti, ha ricevuto un attestato di benemerenza per i suoi 40 anni di attività dirigenziale all’interno della società sportiva. Il riconoscimento (su segnalazione del presidente e del comitato regionale Figc Marche) è stato consegnato ad Alfio Tinti dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, e dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete.

am.pi.