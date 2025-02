Serie D. Sangio, carica Santeramo: "Riscatto subito»

Salvatore Santeramo è uno dei pilastri difensivi di Marco Bonura. Le sue prestazioni lo hanno sempre visto protagonista, domenica con il San Donato Tavarnelle purtroppo non è andata assolutamente bene ma è un capitolo ormai chiuso e l’obiettivo, adesso, è di rifarsi in una trasferta tutt’altro che semplice come quella in programma questa domenica a Ostia: "Col San Donato c’è stata una chiara involuzione sul piano il gioco, avessimo pareggiato non avremmo rubato niente ma sicuramente rispetto alle ultime prestazioni non siamo stati all’altezza della situazione e ora l’obiettivo primario è quello di potersi riscattare in una gara che non si preannuncia facile ma che resta assolutamente la nostra portata".

Stando al difensore classe 1995 (nella foto) è il miglior avversario che potesse arrivare giusto per mettere alle spalle l’ultima pesante sconfitta rimediata al Fedini: "Cosa ne penso dell’Ostia? Che è una squadra forte senza ombra di dubbio, conosco alcuni loro giocatori ma credetemi è il miglior avversario che potessimo incontrare. Preparare partite come quelle con Livorno o Grosseto è semplicissimo, meno magari certi incontri ma dopo una prestazione negativa come quella col San Donato ci voleva un altro avversario al nostro livello di classifica per cercare di rifarsi subito. Ecco perché dico che per noi, al momento attuale, è meglio trovare una squadra del genere".

Massimo Bagiardi