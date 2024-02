Serie D. Sangiuliano, pareggio e rimpianti dopo aver fermato la capolista

Un punto e qualche legittimo rimpianto per un Sangiuliano City che ferma la capolista Ravenna e si porta a casa il decimo risultato utile di fila rallentando però la sua rincorsa verso la zona playoff. Pareggio che ci può stare per quello che si è visto in campo, con due squadre inizialmente molto bloccate che si temevano reciprocamente e che hanno concesso davvero poco ai rispettivi attacchi.

Resta per la squadra di Andrea Ciceri, e per ammissione dello stesso allenatore gialloverde, il rammarico per il doppio palo di Salzano a un quarto d’ora dalla fine (e il conseguente salvataggio sulla linea di Esposito) che avrebbe certamente cambiato le sorti della gara. "Ho visto una partita accesa, molto combattuta - commenta l’allenatore del Sangiuliano -. Il pareggio alla fine mi sembra un risultato giusto. Diciamo che solo un episodio poteva decidere il match, nel finale ci siamo andati vicini... e poi c’è il rammarico per un rigore netto nel primo tempo e non fischiato a nostro favore. Comunque sono soddisfatto, la squadra è cresciuta nel corso della partita, nonostante il campo in non buone condizioni. Potevamo forse essere più incisivi ma faccio i complimenti ai ragazzi per quanto sono riusciti a fare".

M.T.