Serie d. Scandicci e S. Donato comunque in campo

Con le avverse condizioni atmosferiche che si sono abbattute in queste ultime ore in gran parte della Toscana causando alluvioni e disagi alla circolazione, viene sospesa tutta l’attività dilettantistica regionale, provinciale e giovanile relative al Comitato Regionale Toscana. Invece, le gare del campionato di serie D avranno svolgimento regolare perché questo campionato nazionale è sotto la giurisprudenza del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Pertanto, le partite programmate per domani, relative alla 10ª giornata del girone "E", Figline 1965-Tau Calcio Altopascio (stadio Del Buffa", di Figline) e Ghiviborgo–San Donato Tavarnelle (stadio Comunale Carraia), località Carraia, Frazione Ghivizzano, si disputeranno regolarmente con orario stabilito delle 14,30.

Potrebbero invece essere a rischio altre partite che vedranno protagoniste squadre direttamente coinvolte nelle zone difficili. Ma per questo bisognerà aspettare la giornata di oggi.

G.P.