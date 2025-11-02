Serie D. Scontro playoff per la Cittadella a San Damaso. Il tris di successi per sorpassare il Crema

È un vero e proprio scontro playoff quello che oggi alle 14,30 porta a San Damaso il Crema, contro Llui la Cittadella va caccia della terza vittoria di fila. I lombardi viaggiano un punto sopra la squadra di mister Mattia Gori, ma hanno un po’ frenato nelle ultime settimane con 2 ko in 3 gare, entrambi in casa contro Coriano e Desenzano. Per Formato e compagni è l’occasione di mettere la freccia e tornare dentro ai primi cinque posti, sfruttando anche i due super scontri diretti fra le prime quattro, che fanno della decima giornata un turno di fuoco, visto che la capolista Lentigione (+4 sulla Cittadella) gioca a Pistoia e la Pro Sesto seconda a -1 dai reggiani va a Desenzano. "Ci attende una gara difficile – spiega alla vigilia il ds Alberto Biagini - contro un avversario che ha un punto in più di noi. Veniamo da 2 vittorie e in questo girone con grande equilibrio l’obiettivo è dare continuità soprattutto in casa. Alla squadra abbiamo chiesto in settimana di essere sempre mentalmente al 100% per approccio e mentalità". In casa biancazzurra sono out Maini, Rovatti, Orlandi e Panfilo, l’unico dubbio è Calanca che dopo il rientro in panchina si gioca una maglia con Fort, per il resto possibile conferma della squadra che ha vinto a Coriano. Lombardi al completo col rientro anche di Latini a centrocampo. La 10^ giornata (14,30): Sasso M.-T. Coriano, Imolese-Sant’Angelo, Piacenza-Correggese, Cittadella-Crema, Pistoiese-Lentigione, Palazzolo-Tuttocuoio, Sangiuliano-Progresso, Rovato-Trevigliese, Desenzano-Pro Sesto. Class. Lentigione 19, Pro Sesto 18, Pistoiese e Desenzano 17, Crema 16, Cittadella e Piacenza 15, Imolese e Sant’Angelo 13, Correggese e Palazzolo 12, Sangiuliano e Rovato 11, T. Coriano 9, Sasso Marconi 7, Trevigliese e Progresso 6, Tuttocuoio 3. CITTADELLA (3-4-2-1): Anino; Fort, Boccaccini, Sabotic; Carretti, Dodaro, Mandelli, Sardella; Sala, Caprioni; Formato. All. Gori.

CREMA (3-5-2): Ferrara; Arpini, Camilleri, Maccherini; Azzali, Russo, Latini, Mozzanica, Gramignoli; Fenotti, Diop. All. Piccolo. Arbitro: Targhetta di Castelfranco V.

Davide Setti