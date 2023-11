Serie D: seconda trasferta in quattro giorni per i rossoblù. Borgarello verso il forfait. Il Montevarchi ritrova Benucci

MONTEVARCHI

Con un morale decisamente migliorato dal blitz di Ponsacco, il Montevarchi si accinge alla seconda trasferta in quattro giorni con tutte le buone intenzioni di chiudere la settimana nel migliore dei modi al Necchi Balloni di Forte dei Marmi, lo stadio del fanalino di coda Real Querceta. Appena quattro i punti in classifica dei versiliesi che, pur avendo perso 9 partite su 11, come ha ammonito lo stesso Simone Calori, hanno sempre impegnato gli avversari. In questi giorni, peraltro, la dirigenza è corsa ai ripari, ingaggiando l’ex Livorno Gemmi per affidargli già domani nella sfida che inizierà alle 14,30 le chiavi del centrocampo Tra i punti di forza del team reduce da 5 sconfitte di fila spicca il difensore centrale Antonio Tognarelli, il trentaduenne fiorentino ben noto agli sportivi valdarnesi per la positiva parentesi in rossoblù. La notizia certa è che tornerà Max Benucci, nel suo ruolo di raccordo fra centrocampo e attacco, mentre non sembrano molte le possibilità di recuperare Milton Borgarello.

Giustino Bonci