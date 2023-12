Serie D. Seravezza al completo. A Poggibonsi carichi

A -1 dalla capolista Pianese, il Seravezza Pozzi continua a non mollare nulla e non vuole arrestare la propria corsa al vertice. Oggi alle 14.30 sul mai facile campo dello “Stefano Lotti“ di Poggibonsi un altro match bellissimo attende i verdazzurri, che salvo imprevisti dell’ultimo momento (come capitò domenica scorsa a Mannucci) sono al gran completo anche per questa occasione. E dunque la formazione dovrebbe essere quella dei “titolarissimi“ ormai mandata giù a memoria e con la possibilità di incidere parecchio pure con i cambi... perché questo Seravezza effettivamente di titolari non ne ha 11 ma almeno 16.

A Poggibonsi arbitrerà il fischietto Silvio Torreggiani della sezione di Civitavecchia, coadiuvato dagli assistenti di linea Andrea Pelotti di Bologna e Luca Caminati di Forlì. Amoroso schiererà il solito 4-2-3-1 con Lagomarsini in porta e Mannucci (unico altro “vecchio“ del reparto arretrato) che riprenderà il suo posto al centro della difesa completata poi dai tre under Coly in mezzo e Salerno ed Ivani sulle corsie laterali. Coppia mediana con Bedini e capitan Granaiola. Attacco col baby-prodigio Brugognone e lo “spacca-partite“ Camarlinghi esterni alti larghissimi per poi venire dentro al campo, dove determina tanto la fisicità e la qualità di Putzolu che gioca corto, veloce, intelligente e va a spizzare tantissimi palloni. Il terminale poi è il bomber principe Benedetti. E occhio alla rivelazione Deloriè che sa sparigliare il mazzo in corso d’opera con le sue giocate, come pure il forte Mugelli.

Sul fronte mercato la società verdazzurra ha sul tavolo richieste per qualche 2004 e 2005 che sta trovando meno spazio... ma il club non vuole privarsi di nessuno e anzi mantenere la rosa attuale. Attenzione però, tra i “vecchi“, alla posizione di Fabio Maccabruni che è richiesto e potrebbe decidere di andare a giocare dato che con Amoroso sta trovando poco spazio in difesa.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (2004), 28 Mannucci, 30 Coly (2003), 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 4 Granaiola; 7 Brugognone (2005), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi; 9 Benedetti. All. Amoroso.