Serie D: Seravezza e Camaiore pronte per una stagione da protagoniste

In Serie D intanto si preparano ad una stagione da protagoniste le due versiliesi Seravezza (ormai scafata in categoria essendo alla sua 9ª partecipazione di fila ma massimo campionato dilettantictio) e Camaiore (neo-promossa che torna in D a distanza di 11 anni dall’ultima apparizione a questi livelli). Al momento le squadre aventi diritto alla Serie D, dopo le decisioni della Covisoc sulle iscrizioni in Serie C, sono passate da 165 a 163. Infatti come noto in C sono state escluse tre squadre: oltre alla Lucchese (che dopo il fallimento sta provando, a sua volta pare senza successo, a prendersi la D trattando col GhiviBorgo) pure il Brescia (che non ha presentato domanda di partecipazione alla prossima C) e la Spal (la cui iscrizione è stata respinta). Al posto di lucchesi e bresciani in C ecco le riammissioni di Pro Patria e Caldiero, che verranno ufficializzate già la prossima settimana. Mentre al posto dei ferraresi ecco inserita l’Inter Under 23 nella terza serie del calcio italiano. Tutte regolarmente iscritte le altre “traballanti“ (tra cui anche a sorpresa la Triestina): non ci saranno quindi altri ripescaggi in C e rimane quindi sulla soglia il Ravenna che vede per ora sfumare il salto nel professionismo. In D si scende quindi da 165 a 163 squadre (al momento sicure 156, alle quale si aggiungeranno stasera le 7 vincenti gli spareggi nazionali fra le seconde d’Eccellenza). Per procedere ai primi ripescaggi bisognerà scendere ulteriormente almeno a 161 club: quest’anno eventualmente si comincerà con una retrocessa dalla D e poi si proseguirà con una seconda di Eccellenza, in alternanza. Il Follonica Gavorrano è in corsa per il primo posto assoluto (se la gioca con il Chieri, che dovrebbe presentar domanda di ripescaggio). Il Valentino Mazzola è l’altra toscana che presenterà domanda di ripescaggio, essendo per altro in una buona posizione. La Sestese non dovrebbe far domanda.