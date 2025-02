Serie D. Seravezza in trasferta per restare secondi

A Montevarchi per allungare la striscia utile (al momento il Seravezza è reduce da 7 risultati utili consecutivi, con 13 punti fatti, e non perde da due mesi: dalla sconfitta interna 3-2 col Foligno dell’8 dicembre scorso). Nella 23ª giornata (sesta di ritorno) del girone E di Serie D i verdazzurri secondi della classe saranno di scena oggi alle 14.30 al “Brilli-Peri“ contro l’Aquila Montevarchi. Dirigerà Alessandro Niccolai di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti di linea empolesi Lorenzo Guiducci e Klevis Laci. All’andata i versiliesi s’imposero 2-1 al “Buon Riposo“ coi gol di Turini e di Bedini su rigore, finendo anche in 10 per l’espulsione di Mosti. Ma questa comunque sarà tutta un’altra partita dato che quel Montevarchi faceva un certo tipo di calcio, con Nico Lelli (poi esonerato) alla guida, mentre adesso con Atos Rigucci ha cambiato completamente modo di giocare. Nei valdarnesi oggi mancherà lo squalificato Franco. "Affrontiamo una squadra molto giovane, con qualità e tanta energia – commenta l’allenatore Lucio Brando del Seravezza – per noi non è facile mantenere alte prestazioni per lungo tempo non avendo una rosa molto lunga... ma ci proviamo".

Per l’occasione saranno ancora assenti Bellini ed il 2005 Cesari. Lo sfortunatissimo numero 10 Bellini dopo aver recuperato dall’infortunio all’inguine ha subito una distorsione al ginocchio sinistro che lo lascerà fuori ancora due o tre settimane. Il classe 2005 Cesari (preso proprio come "under" vice Bellini) dovrebbe essere disponibile dalla prossima settimana dopo la distorsione alla caviglia rimediata subito nel suo primo allenamento verdazzurro, in un contrasto di gioco col compagno Menghi. Per oggi poi è in dubbio il 2006 Sava. Recuperato il 2004 Stabile come alternativa in attacco. Già da domenica scorsa col Siena si è invece rivisto in panchina il laterale 2005 Turini che si era rotto il quinto metatarso della mano destra.

Probabile formazione (3-5-2): 1 Lagomarsini; 4 Mosti, 3 Coly, 23 Sanzone; 27 Sava (2006), 6 Greco, 19 Menghi, 21 Bedini, 5 Paolieri (2006); 20 Bocci (2005), 9 Benedetti (C).