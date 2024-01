Serie D. Seravezza sconfitto di misura. Perde il primato in classifica

s. donato tavarnelle

1

seravezza pozzi

0

SAN DONATO TAVARNELLE: Manzari, Sichi, Chiti, Videtta (44′ Forconi), Calamai, Frosali, Barazzetta (74′ Di Blasio), Marianelli, Neri (79′ Oitana), Petronelli (65′ Bellini), Papalini (56′ Belli). (A disposizione: Campinotti, Rossi, Panicucci, Seghi). All. Collacchioni.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini; Mannucci, Lopez Petruzzi (58′ Putzolu), Nannetti, De Ferdinando (80′ Conti); Bedini, Granaiola (85′ Simonetti); Brugognone (58′ Sforzi), Loporcaro (72′ Delorie), Camarlinghi; Benedetti. (A disposizione: Mariani, Lari, Maccabruni, Mugelli). All. Amoroso.

Arbitro: Palmieri di Brindisi.

Reti: 23′ rig. Neri (SDT).

Note: ammoniti Petronelli, Videtta, Barazzetta e Manzari (SDT).

TAVARNELLE VAL DI PESA – Perde partita e primato in classifica il Seravezza, subito riscavalcato in vetta dalla Pianese. Ieri nel Seravezza difesa inedita mancando tutte e tre le quote under titolari: per squalifica il 2003 Coly, per febbre i 2004 Salerno e Ivani. Pronti via e i gialloblù di casa sfiorano il gol con Petronelli, il cui diagonale è salvato sulla linea da un difensore dei versiliesi. Al 3′ occasione per gli ospiti con Mannucci (impiegato terzino destro) che di testa viene murato sulla linea dalla difesa fiorentina. Al 7′ ci prova ancora Petronelli con una conclusione disinnescata da Lagomarsini. All’8′ è Loporcaro a calciare dalla distanza: palla in angolo. Al 22′ l’episodio che sblocca il risultato: cross di Sichi dalla destra, Petronelli è toccato in area da Brugognone ed è penalty. Dal dischetto Neri non sbaglia. Al 33′ Manzari neutralizza la conclusione di Camarlinghi ma Benedetti è in agguato e prova il tocco sottomisura: bravo l’estremo difensore locale a riagguantar la sfera. Al 45′ Mannucci realizza di testa la rete del pari ma la terna annulla l’1-1 per fuorigioco.

Nella ripresa subito discesa di Camarlinghi sulla destra: il numero 10 verdazzurro prova l’esterno ed il pallone termina fuori non di molto. Al 55′ azione insistita del San Donato Tavarnelle con Barazzetta che dal limite dell’area calcia al volo: conclusione ben indirizzata ma Petronelli si trova sulla traiettoria ed intercetta la sfera. Al minuto 82 tiro di capitan Granaiola dal limite che Manzari alza in corner. Sugli sviluppi dell’angolo ci prova Putzolu ma niente da fare. Il Seravezza lamenta un rigore non dato nel primo tempo, al 35’, per fallo in area sul 2004 Loporcaro.