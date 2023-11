Serie D, Serpini a Corticella valuta anche il 3-5-2. Carpi e il carro armato Forapani: qualità in mediana

CARPI

Solo chi non ha visto all’opera Marco Forapani (foto) l’anno scorso con la maglia dell’Adriese (36 gare e 2 reti al debutto in D) può essere stupito dall’impatto che il 20enne centrocampista di Bondeno ha avuto fin qui sulla stagione del Carpi. Il ds Motta ha voluto scommettere a occhi chiusi sul ragazzo classe 2003, facendogli firmare un contratto biennale (unico della rosa assieme a Verza) e l’ex spallino ha risposto con un avvio alla grande: per lui fra campionato e coppa 8 gare giocate da titolare su 8, con 710’ in campo sui 720’ totali (unica sostituzione nel finale col Fanfulla), una rete con il Prato e un assist (a Fidenza). Ma oltre ai numeri c’è quella sensazione di strapotere fisico che Forapani dà ogni volta che gioca palla, si inserisce con le sue lunghe leve o cambia passo verso l’area avversaria. Un ’carro armato’ dalla tecnica sopraffina, che fin qui è stato fermato in zona gol da 5 legni, l’ultimo colto domenica col San Marino che sta ancora tremando sotto la curva Bertesi-Siligardi. "Sapevo che c’era grande concorrenza a centrocampo quando sono arrivato a Carpi – le sue parole – e che ci sarebbe stato da sudarsi il posto, sono consapevole di essere partito forte in questo primo mese e mezzo, ma c’è da continuare così perché se ti fermi un attimo si fa presto a perdere il posto. I pali? Diciamo che non mi sta girando bene (sorride, ndr) ma conta provarci e prima o poi i gol arriveranno". Per Forapani qualcosa è cambiato dopo il ko col Fanfulla. "In quella gara è mancato l’atteggiamento giusto – rivela – ci abbiamo ragionato insieme, da squadra, e abbiamo capito gli errori e nelle ultime due con Sant’Angelo e San Marino c’è stato un cambiamento soprattutto a livello caratteriale. Qualcosa è scattato e sono certo che questa sia la strada giusta". Domenica a Corticella i biancorossi si tuffano in 3 gare ravvicinate in 7 giorni che possono segnare la classifica in modo netto. "Servirà un Carpi che faccia il suo gioco propositivo – spiega - rischiando qualcosa per metterli in difficoltà. Sono tre gare importanti, ma dobbiamo affrontarle una alla volta. Il Ravenna davanti mi sta stupendo, ma le altre "big" arriveranno: per questo tenerle ora a distanza avrà un valore doppio".

Dal campo. Senza Cortesi (in permesso), Serpini ha potuto lavorare con tutta la rosa (out solo Viti e Maini). Per domenica in alternativa al 4-3-1-2 prende strada l’ipotesi del 3-5-2 che prevede l’ingresso di Frison al centro della difesa e la rinuncia al trequartista, con Cortesi e Larhrib in corsa per la seconda maglia d’attacco, in mediana ballottaggio D’Orsi-Tentoni in ottica turnover.

Davide Setti