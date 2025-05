Serie D. Serve tempo per definire il futuro della Recanatese. C’è la ferma volontà di arrivare a una soluzione

Proseguono, in modo febbrile e senza soluzione di continuità, i contatti per cercare di costruire un progetto serio per garantire un futuro all’altezza delle tradizioni, soprattutto recenti, della Recanatese. Il compito, lo abbiamo ribadito più volte, non è affatto semplice perché si tratta di subentrare ad una gestione per tanti aspetti irripetibile ma l’impegno e la buona volontà non mancano.

Dopo molteplici "sondaggi" è stata verificata la disponibilità di diverse figure che, a vario titolo, hanno confermato di voler dare una mano concreta. Resta il nodo cruciale e di gran lunga più importante, ossia individuare quale possa essere il personaggio di riferimento, con gli oneri e gli onori annessi e non si tratta di un compito agevole. Anzi, per dirla tutta, è una matassa che non si può proprio sbrogliare in pochi giorni e man mano che si procede nei discorsi ci si rende conto che un ragionevole tempo fisiologico è necessario. Potrebbe dunque entrare in gioco il Consiglio di Amministrazione uscente che intanto sta garantendo l’ordinaria amministrazione ma che potrebbe anche essere chiamato ad onorare i primi obblighi della stagione incombente.

Eventualità che nessuno auspica è quella di rimettere tutto nelle mani del sindaco che, di questa "patata bollente" ne farebbe volentieri a meno pur non sottraendosi al compito di assumere un ruolo di parte attiva perché la Recanatese è indubbiamente un patrimonio sociale e civico della città. Non c’è, tanto per intenderci, nessuna frenata anzi… soltanto che i tasselli da mettere insieme in un mosaico di grande complessità sono effettivamente molti con l’obiettivo di arrivare a raggiungere un budget adeguato a quelli che sono i proponimenti di tutti.

Nel frattempo i componenti dell’organico dell’ultima stagione, come oltretutto da prassi normale di questi tempi, stanno ricevendo le prime offerte ed è inevitabile che vi prestino anche orecchio.