Serie D. Sfida salvezza delicata. Ora è un altro Real FQ

Sfida salvezza per il Real Forte Querceta, impegnato al Necchi Balloni contro il Cenaia (ore 14,30). Le squadre sono appaiate in classifica a 10 punti e sono reduci da due pareggi consecutivi. Partita decisiva per il proseguo del campionato? "È una sfida importante, al pari di tutte le altre che affronteremo da qui a maggio. Se vinciamo domani non siamo salvi. E se perdiamo non siamo retrocessi. Abbiamo iniziato un percorso, veniamo da due prestazioni che ci hanno dato consapevolezza. Proviamo a crescere di partita in partita".

All’andata finì 3-1 per il Cenaia ma adesso è tutto un altro Real Forte Querceta: c’è un nuovo allenatore e ci sono nuovi giocatori che hanno alzato il livello. "L’inserimento dei nuovi prosegue bene – spiega Buglio – alcuni sono un po’ più avanti, altri più indietro. Adesso abbiamo alternative in tutti i reparti, la rosa è profonda e competitiva e mi permette di studiare soluzioni tattiche diverse a ogni partita". In settimana è arrivato anche il trequartista Tomaselli che può offrire un po’ di imprevedibilità al reparto offensivo. "Ancora non è al 100% - continua Buglio – penso di portarlo in panchina. È un giocatore che ci può dare molto nell’uno contro uno. Spero cresca di condizione". Buglio parla anche del giovane Scarpa, alternativa di lusso in attacco. "Si è allenato molto bene in settimana, è un ragazzo che ha qualità e sono sicuro che sarà importante in questa fase, sia dall’inizio che a gara in corso". Capitolo formazione: rispetto a domenica scorsa, rientra Giuliani che sarà sicuramente titolare. Assenti Gabrielli (squalificato), Apolloni, Dal Pino, Lepri e Betti. Probabile la conferma del 4-3-1-2, con Podestà a fianco di Pegollo. Dietro si va verso la conferma del tandem Tognarelli-Masi.

Probabile formazione (4-3-1-2): Gatti, Pecchia, Tognarelli, Masi, Giubbolini; Giuliani, Gemmi, Vietina; Michelucci; Pegollo, Podestà.

Michele Nardini