Serie D: si apre l’asta per il baby bomber

TERRANUOVA

Dopo Alessio Sacconi, il Terranuova Traiana saluta anche Christian Iaiunese. A rendere noto il movimento in uscita dal club di piazza Coralli è stato il direttore generale Simone Finocchi. Iaiunese tornerà a Figline il prossimo 1 luglio, alla scadenza del contratto di prestito che lo lega al sodalizio biancorosso. Prestigiose società sarebbero infatti interessate al profilo del baby bomber che ha senza dubbio segnato il campionato 2024-2025 di serie D del Terranuova. "Purtroppo lo perderemo - ha affermato il dg Finocchi - È un giocatore che è in prospettiva di salire e quindi gli auguriamo il meglio. Non saremo certo noi a fermarlo, anzi: di questo siamo più che contenti". Attaccante classe 2006, è approdato in riva al Ciuffenna a 18 anni nel settembre del 2024. Prima dell’esperienza in quarta serie con i terranuovesi, ha debuttato due stagioni fa nella prima squadra dei gialloblu e nel campionato di serie D 2023-2024 ha raccolto 10 presenze – 2 delle quali dall’inizio – e un assist vincente nella gara pareggiata 2-2 in casa alla penultima con i Mobilieri Ponsacco. Tra le altre, ha inoltre preso parte con la Rappresentativa di serie D alla Juniores Cup. Poi il suo talento è sbocciato con il trasferimento in prestito al Terranuova Traiana. Si è guadagnato infatti il titolo di miglior marcatore dei biancorossi, raggiungendo la doppia cifra, ben 10 le reti segnate dalla punta centrale in questa annata.

L’ultima delle quali proprio contro la squadra di provenienza. Lo scorso 27 aprile, nella gara interna al Matteini contro il Figline, fu l’autore del gol del pareggio al 27’ del primo tempo che consentì ai ragazzi di Becattini di raggiungere i fiorentini, temporaneamente avanti per 1-0 grazie ad una partenza choc firmata da una rete di Torrini. Una prestazione dietro l’altra, che lo hanno reso uno dei giovani più ambiti della categoria. Resti e Cardini dovranno dunque porre l’accento sul reparto offensivo in cerca di nuovi bomber, dopo la trattativa sfumata al fotofinish con Del Pela, che sarebbe stato sicuramente un valore aggiunto per il Terranuova alla sua terza prova di serie D.

Francesco Tozzi