Serie d. Si ferma a quattro la serie positiva della Fezzanese

Si ferma a quattro risultati utili consecutivi la serie positiva della Fezzanese. La compagine del presidente Arnaldo Stradini nella quindicesima giornata del girone A di serie D perde 1-0 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana con il Pinerolo. "Venivamo da una buona striscia positiva di quattro partite – afferma il mister Cristiano Rolla – la sconfitta che abbiamo subito è dolorosa ma ci può stare l’importante è rialzarsi subito e ritrovare un pò di serenità nel gioco ed essere un pò più concreti in certe situazioni. Sapevamo delle difficoltà della partita contro un avversario molto forte fisicamente e compatto. Siamo partiti male un pò molli dove la loro fisicità ci ha messo in difficoltà facendo grande fatica nei duelli singoli. Anche in occasione del gol subito eravamo troppo statici e poco reattivi, nel complesso una partita sporca dove abbiamo creato poco e ci siamo fatti prendere da troppo nervosismo. Comunque non sono preoccupato questo è un momento dove non siamo belli e ci può stare. Attraverso queste partite dobbiamo crescere e capire che il fioretto in alcune circostanze va messo da parte tirando fuori altre componenti. Nelle caratteristiche dei nostri attaccanti, Verona a parte, la fisicità è un elemento mancante quindi dobbiamo arrivarci con altre caratteristiche che sono quelle dell’imprevedibilità e del dinamismo. In questo momento troviamo difficoltà dovute anche ad un pò di inesperienza". Certamente anche le assenze stanno condizionando il rendimento dei verdi che ricordiamo mancavano di giocatori importanti come il bomber e capitano Baudi, Salvalaggio, Selimi e Verona. Fezzanoti che inizialmente partivano con il classico schema 3-5-2 per poi passare al più spregiudicato 3-4-3 che sbilanciava la squadra e successivamente proprio da una mancata chiusura difensiva nasceva il gol vincente piemontese.

Paolo Gaeta