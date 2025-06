Serie D: Siena e Poggibonsi pronti per il nuovo girone, possibili novità per Camaiore e Viareggio

La nuova Serie D sta prendendo forma e non sono escluse novità, in riferimento al girone che vedrà il Siena e il Poggibonsi ai nastri di partenza. Un’ipotesi, plausibile, è che Camaiore, Seravezza Pozzi, Sestri Levante, Tau Altopascio e Viareggio (per l’accordo con il Ghiviborgo manca soltanto l’ufficialità) possano essere dirottati nel raggruppamento ‘piemontese’.

Mancano ancora due mesi, comunque, al momento in cui saranno stilati i gironi e ci sono ancora gli ultimi verdetti in ballo: il Cannara (il giudice sportivo ha rigettato il ricorso della Sestese, presentato per un presunto errore tecnico), si giocherà la Serie D nella finale play off di Eccellenza con il Pinerolo, mentre il Follonica Gavorrano, neo retrocesso, spera in un ripescaggio.

Il club maremmano, tra l’altro, ha annunciato nelle scorse ore, l’arrivo in panchina dell’ex Poggibonsi Ciccio Baiano, chiamato dal ds, anche lui ex giallorosso, Jacopo Galbiati. A proposito di Leoni, il capitano Pacini (ufficiale la separazione) potrebbe finire al Viareggio, come Galligani del Siena. Per la panchina Savoldi è in vantaggio su Brando. L’ (ormai) ex Colligiana Carlotti vestirà invece la maglia dello Scandicci, neopromosso in D.