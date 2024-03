Serie D, Siena vuole bruciare i tempi. Ma l’Asta deve frenare gli aretini

Il countdown è partito: il Siena ha iniziato ieri mattina sul campo di Uopini la preparazione, in vista dello scontro diretto con il Signa; gara che potrebbe sancire la matematica promozione della squadra di Magrini in serie D. Anche l’Asta, che ha bisogno di punti per evitare l’incognita dei play out, dovrà però fare la sua parte, cercando, come le è riuscito nel girone di andata, di fermare la marcia del Terranuova Traiana (finì 1-1, in rimonta, con reti di Sacconi e Cappelli). L’impresa è possibile, ma non scontata: Siena è pronta a festeggiarla, se non dovesse accadere, le bottiglie saranno ancora più fresche quando accadrà.

Il Signa, del resto, si è reso protagonista di una cavalcata eccezionale: la sconfitta di domenica con il Foiano è arrivata dopo un filotto di tredici risultati utili consecutivi che gli hanno permesso, seppur a debita distanza, di tenere il passo di Bianchi e compagni. La Robur si presenterà invece all’appuntamento forte del successo sulla Colligiana, il diciannovesimo di una stagione senza macchie nere (sette i pareggi). Numeri, sì, da promozione anticipata. Da vedere se Bernardo Masini sarà della partita: il problema al polpaccio che lo ha fermato prima della partita del Gino Manni non è apparso di grave entità; il centrocampista, ieri alla ripresa degli allenamenti, come ha fatto sapere la società, ha però svolto un lavoro di recupero dall’infortunio. Da vedere se rientrerà in gruppo nei prossimi giorni.

Non sarà della gara, sicuramente, Cristiani, lo stesso impegnato a Uopini nel suo programma personalizzato. Per il resto, salvo intoppi dell’ultima ora, tutti abili e arruolabili (non ci sono bianconeri squalificati). La sessione di lavoro svolta ieri dalla squadra ha visto i giocatori dividersi in due gruppi: i calciatori impiegati domenica con la Colligiana hanno svolto un lavoro defaticante al fine di migliorare la condizione aerobica, mentre il resto della rosa ha svolto una serie di esercizi fisici con e senza palla. L’allenamento si è poi concluso con la classica partitella. I biglietti per assistere a Siena-Signa sono già in vendita: è possibile acquistarli on line (www.etes.it/cPage/link/12831/261); venerdì e sabato (dalle 18 alle 19) al sottopassaggio alla Lizza o direttamente domenica prima della partita, a partire dalle 13,15.

Angela Gorellini