Serie D: Slittamento delle partite per il caso Zenith Prato

Il caso Zenith Prato sposta la Serie D. E lo fa in senso letterale in quanto, come comunicato dalla Lega Nazionale Dilettanti nel pomeriggio di ieri, cinque delle partite in programma il 4 maggio verranno disputate la domenica seguente. Tra queste anche la sfida tra Tau e Pistoiese, che sarà determinante per entrambe le compagini in chiave playoff. Il 6 maggio è infatti previsto il dibattimento della Corte d’Appello Federale sul ricorso presentato dalla Zenith in merito alla penalizzazione di quindici punti comminata per il caso Tempestini. Una sanzione pesantissima che, numeri alla mano, è costata agli amaranto la retrocessione in Eccellenza, divenuta aritmetica dopo il ko di domenica sul campo dell’Imolese. Un eventuale esito positivo all’appello del prossimo martedì potrebbe però portare alla restituzione di qualche punto e al conseguente rimescolamento delle carte in chiave salvezza e playout.

Proprio per regolarizzare la posizione di tutte le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, è stato disposto il posticipo all’11 maggio delle sfide che riguardano le compagini interessate sui fronti playoff e playout, ovvero Corticella-Sasso Marconi, Lentigione-Sammaurese, United-Riccione-San Marino, Zenith Prato-Piacenza e Tau Altopascio-Pistoiese.

Uno slittamento che, a cascata, comporterà inevitabilmente anche lo spostamento dei playoff, che sarebbero dovuti iniziare proprio l’11 maggio. Ciò sarà impossibile Lentigione, Pistoiese e Tau, già sicure di prendere parte alla post-season, dovranno giocare l’ultima gara di campionato nella stessa data. La Lega non ha ancora diramato la nuova calendarizzazione delle gare playoff, ma l’opzione più probabile è lo spostamento delle semifinali a domenica 18, data in cui si sarebbe dovuta giocare la finale, che potrebbe essere traslata al 25 maggio. Più difficile invece l’inserimento delle gare, soprattutto per motivi logistici, in un giorno infrasettimanale come mercoledì 15.

Al netto della novità del rinvio, nell’ultima sfida di campionato gli arancioni saranno chiamati a conquistare almeno un punto al Comunale di Altopascio per difendere il quarto posto, tenendosi gli amaranto alle spalle, ed evitare il Ravenna in semifinale. A meno di clamorosi colpi di scena invece sarà difficilmente attaccabile la terza piazza del Lentigione, che ha tre punti di vantaggio nei confronti dell’Olandesina e che, strappando un pareggio nella sfida interna contro la Sammaurese, sarebbe certo di disputare in casa la prima partita della post-season.

Michele Flori