Serie D: sono numerosi gli elementi che hanno militato su entrambi i fronti. Tra questi ci sono pure Pagnini, Tassi e Innocenti. Terranuova-Prato, la sfilata degli ex inizia con Marini

TERRANUOVA

Il Terranuova Traiana si prepara alla prima assoluta del Prato in riva al Ciuffenna. Sono 400 i tagliandi messi a disposizione dei tifosi ospiti per il big match in programma domani allo stadio Matteini di Terranuova. Sarà una gara con molti ex biancazzurri che oggi militano nella formazione valdarnese, a partire dal capitano dei biancorossi Alberto Marini. Il classe 1999 approda allo stadio Lungobisenzio nella stagione 2016-2017, accasandosi nelle giovanili, per poi debuttare in prima squadra tra i professionisti il 23 dicembre 2016 in Tuttocuoio-Prato, terminata 3-1. Con i pratesi disputa due campionati di serie C1: 4 presenze la prima stagione, 18, di cui 13 dal primo minuto, più 3 di Coppa Italia la seconda. A 19 anni, nel gennaio 2018, sbarca a Sassuolo che lo rileva dal Prato con la formula del prestito. Torna a Prato e nel campionato di serie D 2018-2019 totalizza 29 presenze, 2 gol e 2 assist vincenti. Inizia la stagione 2019-2020 in prestito al Seregno in serie D, poi a gennaio rientra nuovamente a Prato dove raccoglie un’apparizione. Con i lanieri inizia la stagione 2020-2021 mettendo insieme 5 presenze, poi a gennaio si trasferisce allo Scandicci.

Altro ex illustre è il portiere Jacopo Pagnini, arrivato questa estate dopo una stagione a Figline. Dopo l’esperienza al Ghiviborgo, nel campionato 2021-2022 Pagnini passa al Prato con cui in 38 giornate del girone D di serie D colleziona 33 presenze, subendo 43 gol. A queste si aggiungono 3 gare di Coppa Italia tra le quali il match vinto in trasferta 6-5 ai calci di rigore contro la Sanremese, con ben 3 penalty parati. Nell’estate del 2022 si trasferisce infine a Ponsacco. Anche il 2005 Leonardo Tassi è cresciuto nelle giovanili del Prato. L’ex più "fresco" è il centrocampista Luca Innocenti, come Pagnini arrivato questa estate a piazza Coralli. Dopo aver giocato in Svizzera, nella seconda metà dello scorso campionato torna in Toscana indossando da gennaio la maglia del Prato e arrivando a collezionare 4 presenze.

Francesco Tozzi