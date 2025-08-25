Serie D: sotto i riflettori del Brilli Peri l’Aquila si aggiudica le partite contro il Sansovino e la primavera dell’Arezzo grazie alla doppietta dell’attaccante e al sigillo di Galastri. Montevarchi in crescita, è Mencagli il protagonista

MONTEVARCHISegnali evidenti di crescita sotto i riflettori del Brilli Peri. Li ha lanciati il nuovo Montevarchi targato Marmorini che si è aggiudicato il triangolare con la Sansovino e la Primavera dell’Arezzo centrando il primo successo nelle amichevoli d’agosto. Davanti ad un buon pubblico, a conferma del clima di fiducia che si respira in città, i padroni di casa hanno prevalso per 2 – 0 grazie alla doppietta di Federico Mencagli sui baby amaranto di Andrea Bricca, sconfitti nel confronto iniziale con lo stesso punteggio e reti di Ricci e Bruschi dai savinesi allenati da Giacomo Chini. Nella gara finale – i tempi erano di 45’ – all’Aquila è bastato il sigillo del 2008 Francesco Galastri per alzare il trofeo "Città di Montevarchi". Soddisfatto della prestazione complessiva dei suoi giocatori il tecnico dei valdarnesi che guarda già al debutto ufficiale della stagione, domenica prossima in Coppa Italia con il San Donato Tavarnelle, sull’erba amica del Comunale di via Gramsci: "E’ stata una bella serata – ha commentato l’allenatore rossoblù – e abbiamo cominciato a mostrare il giusto agonismo in campo. In gare del genere dobbiamo cogliere tutte le indicazioni possibili per continuare nel nostro percorso e per crescere ancora. Ad ogni modo, le sensazioni sono buone e in settimana ci prepareremo bene all’esordio".Nel turno inaugurale di Coppa, per inciso, gli aquilotti ritroveranno un avversario che in passato ha indossato i panni dell’autentica bestia nera: "Sarà, è vero – riprende Marmorini – una sfida tra formazioni in rodaggio e che devono scoprire le loro potenzialità, ma al tempo stesso conterà eccome perché in palio c’è il passaggio del turno. In tutti noi è forte la voglia di cominciare con il piede giusto e daremo il massimo, consapevoli di affrontare una squadra ostica e spesso indigesta al Montevarchi. Si tratterà di trovare le giuste contrarie alla loro aggressività e sfruttare al meglio le occasioni. Un banco di prova di livello contro una compagine che nel torneo passato aveva la difesa meno battuta del girone". Capitolo infortuni. Sulla via del recupero lo stopper Francalanci e Nannini, ancora in infermeria, mentre stanno ritrovando una condizione adeguata Bocci e Iacullo.

Giustino Bonci