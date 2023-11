SERIE D: squalifica ridotta di un turno. La Sangio ritrova Regolanti. Domenica il ricordo di Cappelli

Buone notizie dalla disciplinare. Il ricorso contro le tre giornate di squalifica inflitte a Giuliano Regolanti (nella foto), nel derby giocato e perso contro il Montevarchi, ha visto la riduzione di un turno e, così, l’attaccante laziale potrà essere a disposizione per la gara di dopodomani, alle 14,30, in casa contro l’Orvietana. Per questo appuntamento sono out il centrocampista Sacchini squalificato, e l’attaccante Caprio che ieri si è sottoposto ad esami per valutare l’entità dell’infortunio. Per onorare la memoria di Fabio Cappelli la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio e osserverà un minuto di silenzio.