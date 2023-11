Serie D, stagione finita per il difensore. Gli esami hanno confermato la rottura dei legamenti del ginocchio. Chiti è già in prova. Tegola Sangio: Lorenzoni fuori per sei mesi

SAN GIOVANNI

Stagione finita per Samuele Lorenzoni. Il difensore classe 2001, infortunatosi al ginocchio in occasione dell’ultimo incontro interno contro il Sansepolcro, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno, purtroppo, evidenziato la rottura dei legamenti. A nemmeno un terzo di gare giocate deve già alzare bandiera bianca, i tempi di recupero sono stimati in cinque-sei mesi e a questo punto il giocatore di Subbiano potrà tornare soltanto a disposizione in vista del prossimo campionato.

È una grave perdita per Gabriele Bencivenni, poteva infatti ricoprire tutti e tre i ruoli della difesa e a questo punto servirà cercare un sostituto per poterlo rimpiazzare quanto prima. Proprio ieri all’allenamento si è visto il 22enne Lorenzo Chiti, attualmente svincolato, reduce da una stagione in serie C con il Montevarchi con l’attuale mister della Sangiovannese, e con esperienze in passato con Aglianese e primavera della Fiorentina. Rimarrà qualche giorno col gruppo e sarà valutato attentamente perché proviene da un infortunio muscolare che lo ha tenuto recentemente fermo per alcune settimane. L’arrivo di un nuovo difensore è sicuramente più urgente rispetto ad altri ruoli che la società valuterà alla riapertura del mercato dicembrino. Non sono da escludere alcune operazioni nel reparto offensivo che, fino a questo punto, non ha convinto.

Massimo Bagiardi