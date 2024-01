Serie "D». Tau, basta Meucci

TAU ALTOPASCIO

1

ORVIETANA

0

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Vellutini (10’ st Malva), Bernardini, Antoni, Bruno (30’ st Manetti), Meucci, Piccini, Bruzzo, Lombardo (34’ st Zini), Odianose, Noccioli (10’ st Alessio). All.: Venturi.

ORVIETANA: Mannicchi, Caravaggi, Gomes (45’ st Lorenzini), Vignati, Ricci (40’ st Proia), Siciliano, Fabbri, Orchi, Santi (45’ st Stampete), Greco, Marsili, (23’ st Mafalou). All.: Rizzolo.

Arbitro: Tierno di Sala Consilina (Salerno).

Rete: 38’ st Meucci.

Note: ammoniti Bruno, Santi, Greco, Mafalou, Ricci, Mannicchi, Di Biagio.

ALTOPASCIO - Un successo artigliato nel finale con una zampata in mischia di capitan Meucci che, viste le assenze di Biagioni e Quilici, ha cominciato come centrale difensivo. Out anche Andolfi, infortunato e Capparella squalificato. Ma gli amaranto (nell’occasione in versione all blacks) ci hanno creduto fino in fondo e, ora, assaporano il quarto posto.

In avvio chance per gli umbri: tiro di Gomes non trattenuto da Di Biagio e Marsili spedisce a lato da due metri. Odianose reclama un rigore e, al 37’, Orchi segna, ma in off-side.

Nella ripresa gli ospiti arretrano, gli altopascesi esercitano una certa supremazia territoriale. Al 21’ clamorosa traversa da fuori area di Bruno e, 10’ dopo, Odianose, su palla vagante, si invola ed evita anche il portiere, ma si defila troppo e, quando tira c’è un difensore a stopparlo.

Poi è Malva che, di tacco, alla Mancini, cerca il gol da cineteca, ma Mannicchi è attento.

A 7’ dalla fine, in mischia, sbuca, però, l’amaranto Meucci che regala successo e tre punti alla formazione di Venturi, la rivelazione del campionato.

Massimo Stefanini