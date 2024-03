Serie "D». Tau-Follonica Gavorrano: big-match d’altura. Venturi: "Sfida difficile, ma la pressione è per loro»

La sfida tra il secondo miglior attacco del girone "E", quello del Tau Altopascio, contro la seconda miglior difesa, quella del Follonica Gavorrano, una delle "big" e indicata tra le favorite alla vigilia del torneo. E’ il big-match dell’ottava tra gli amaranto di Altopascio, quarti in classifica a quota 42, dopo il blitz di Cenaia e in piena zona play-off e i maremmani, secondi, a quota 44. Bernardini e compagni possono tentare il sorpasso. Metalliferi che, in trasferta, non vincono dal 17 dicembre, a Forte dei Marmi e negli ultimi tre viaggi hanno collezionato due ko (con Grosseto nel derby e Pianese, due scontri diretti) ed un pari a Montevarchi.

Nella passata stagione finì 2-1 per i lucchesi. "Con il successo di domenica scorsa abbiamo centrato il primo obiettivo stagionale, quello della salvezza – commenta l’allenatore Venturi –, perché è vero che il refrain, forse aveva anche stancato, ma io ho insistito, perché non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti. Salvi con dieci giornate di anticipo è un grande risultato, ne approfitto per ringraziare tutti: lo staff che ha svolto un lavoro encomiabile, ma, soprattutto, i ragazzi che hanno davvero sorpreso tutti. Abbiamo ripreso il tragitto positivo, anche a livello mentale".

"Il Gavorrano? Una gara difficile – aggiunge il trainer – , si tratta di squadre che hanno a disposizione numerosi cambi, “rosa” lunga, hanno qualità, fisicità, esperienza. Dobbiamo, però, mettere dentro al match la serenità e l’entusiasmo di non avere niente da perdere. La pressione l’avranno loro, la differenza la faremo noi: se saremo attenti, concentrati, metteremo i nostri avversari in difficoltà, ma sappiamo che, di fronte, ci sono giocatori di notevole qualità che possono sbloccare la partita in qualsiasi momento".

"Del resto – chiosa il tecnico – queste sono compagini, come il Livorno o il Grosseto, la stessa Pianese, tutte costruite per vincere". Fin qui Venturi.

Zini sconta la seconda giornata di squalifica, dopo il rosso diretto rimediato contro il Livorno. Gli altri, tranne Andolfi (che, comunque, rientrerà a breve), dovrebbero essere a disposizione. Dopo il Gavorrano il calendario metterà di fronte al Tau la Sangiovannese, poi il Figline.

Massimo Stefanini