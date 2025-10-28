SERIE D. Tensione alla Folgore: mister Belmonte vacilla ma resta in sella

Sgombriamo, prima di tutto, il campo da qualsiasi dubbio. Nicola Belmonte è regolarmente l’allenatore della Folgore Caratese anche dopo la sconfitta per 3-2 di domenica contro il Milan Futuro, la seconda di fila in casa dove però non vince dalla terza giornata. Ora gli azzurri sono a -5 dalla vetta occupata dal Chievo, secondi con il Villa Valle - che ha inflitto la prima sconfitta della gestione Memushaj alla Leon di misura 1-0 - e il Brusaporto, scialacquando i tre punti di vantaggio che aveva fino a non più di 20 giorni fa. Ma è anche vero che siamo ancora a ottobre e l’esperienza della passata stagione con un girone di ritorno da favola dovrebbe insegnare a mantenere i nervi saldi. Chiaro, la notizia dell’esonero del tecnico di origini calabresi circolata già domenica sera e annunciata ieri in mattinata da qualche media non era campata per aria perché un “pensiero“ in questo senso ci sarebbe stato, ma rientrato nel giro di poche ore. Tant’è che Belmonte ieri mattina era alla guida dell’allenamento e lo sarà anche nella giornata odierna per cercare di tornare quelli delle prime cinque/sei partite di campionato, in vista della tutt’altro che semplice trasferta di domenica a Ciserano. Inoltre non è da escludere l’arrivo di un forte attaccante che completerebbe questa seconda, ricca, parte di calciomercato.

Ro.San.