Serie D. Terranuova ambizioso e scatenato: "Missione agganciare San Donato»

"Vengono da una vittoria, sono in un periodo molto positivo e sono una squadra solidissima che subisce veramente poco". Così Marco Becattini ha tracciato l’identikit del San Donato, la compagine che il Terranuova Traiana dovrà affrontare oggi nella trasferta a Tavarnelle Val di Pesa e che domenica scorsa ha sconfitto di misura la Sangiovannese. Una sfida importante per i valdarnesi, che vogliono confermare la striscia positiva delle ultime due giornate. Di fronte avranno il gruppo allenato dal "Condor" Bonuccelli, miglior difesa del girone, ma peggior attacco. Solo tre punti in classifica separano le due formazioni. "Andiamo a giocare una partita consapevoli della forza dell’avversario, ma con l’atteggiamento che richiede questa categoria" ha aggiunto il tecnico biancorosso, che ha anche ricordato le assenze di Privitera, per squalifica, e di Lischi, per un fastidio fisico. All’andata, nel turno infrasettimanale del 23 ottobre 2024, finì 0-0 al Matteini. Stavolta nessuna delle due squadre vuole fallire questo importantissimo scontro diretto. La posta in palio potrebbe facilitare la risalita dalla zona play-out.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

SAN DONATO (3-4-2-1): Leoni, Croce, Falconi, Cellai, Carcani, Borgarello, Pecchia, Purro, Segni, Gistri, Manfredi. All.: Bonuccelli

(4-4-2): Timperanza, Bega, Saitta, Senzamici, Petrioli, Mannella, Marini, Massai, Degl’Innocenti, Zhupa, Iaiunese. All.: Becattini

Arbitro: Jusufoski di Mestre (Liotta-Cavallaro)