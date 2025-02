Serie D. Terranuova, dopo il ko: "Ora dobbiamo reagire»

di Francesco Tozzi

"Sicuramente c’è stata la bravura da parte dell’Ostiamare nel capitalizzare al massimo gli episodi che sono capitati a causa di nostri errori netti. I ragazzi comunque ce l’hanno messa tutta e stavolta abbiamo visto tanta forza di volontà". Simone Finocchi cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta del Terranuova Traiana per mano dell’Ostiamare. Il forcing dei biancorossi nel secondo tempo e il gol di Iaiunese – settima rete stagionale per il classe 2006 – non sono bastati ad accorciare le distanze tra i due club, con i laziali che hanno preso il largo imponendosi per 3-1.

"Il gol ad inizio e quello a fine primo tempo – ha sottolineato il dg terranuovese – sappiamo che nel calcio sono quelli che tagliano le gambe e smorzano la voglia di reagire. Incide tanto essere andati negli spogliatoi sul 2-0: potevamo rientrare nel secondo tempo, riorganizzarci meglio e provare a fare il gol del pareggio. Un punto che, visti gli altri risultati, avrebbe aiutato a muovere la classifica. C’è da premiare solo il fatto che i ragazzi sono stati vogliosi di giocarsela". Al di là degli errori della direzione arbitrale, "la colpa della sconfitta è al 100% nostra" ha affermato Finocchi.

Almeno l’atteggiamento è cambiato rispetto alle ultime gare, ma questo non basta per restare aggrappati al treno della salvezza diretta. Si fa sempre più largo l’ipotesi che i valdarnesi debbano passare dalle forche caudine dei play-out per avere qualche chance di restare in categoria. Nel frattempo però la squadra è già a lavoro per preparare la delicatissima trasferta di domenica allo Zecchini, perché ogni partita va vissuto come fosse una finale. "Andiamo a Grosseto per provare a riprendere qualche punto che abbiamo lasciato per strada - ha avvertito Finocchi - Mettiamoci qualcosa in più e non facciamo sbagli. Questo basterà per dire che abbiamo fatto il nostro".