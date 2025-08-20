Serie D: test per i rossoblù oggi alle 18 contro i baby dell’Empoli. Montevarchi in campo. E Marmorini ritrova Bocci

MONTEVARCHINon è la prima squadra ma di sicuro una fucina di talenti, perché la Primavera dell’Empoli che oggi alle 18 giocherà al Brilli Peri l’amichevole con il Montevarchi è imbottita di giovani attesi ben presto da palcoscenici importanti, confermando la qualità indiscussa del vivaio della società azzurra. Un test probante per gli aquilotti, dopo la ripresa successiva alla pausa di Ferragosto, e il confronto consentirà di rinsaldare i legami di profonda amicizia e collaborazione tra il sodalizio del presidente Fabrizio Corsi e quello valdarnese. Del resto le due tifoserie sono gemellate da decenni e nell’arco dei rispettivi campionati è frequente la presenza di sostenitori empolesi al Comunale e dei supporter rossoblù al Castellani. Com’è ovvio l’allenatore dei padroni di casa Marmorini si aspetta nuovi progressi dai suoi giocatori dal lato della concretezza sotto porta e dell’intensità difensiva. Il tecnico confida di poter schierare uno degli ex più attesi, l’attaccante Tommaso Bocci, rimasto a riposo con il Grassina per un’infiammazione ad una caviglia. Negli ultimi due giorni, tuttavia, il ventenne di Macerata si è allenato regolarmente ed è plausibile che affiancherà nel reparto offensivo Federico Mencagli. Il centravanti nello scorso campionato a Seravezza arrivò all’Empoli a 16 anni mettendosi in luce in tutte le squadre del settore giovanile e specie nell’Under 18 con 11 reti realizzate nel 2023 prima di una breve esperienza al San Donato.Un rientro importante, tenuto conto che Bocci era andato subito a segno nelle prime due uscite con Fiorentina Primavera e Pianese. Non saranno disponibili, invece, nel provino odierno lo stopper Francalanci e il mediano Nannini. Previsti tempi piuttosto lunghi per il recupero della condizione ottimale del difensore che sta svolgendo soltanto un lavoro differenziato di potenziamento, mentre il centrocampista si era fermato per un risentimento muscolare che, però, non sembra grave. I biglietti d’ingresso per l’incontro del pomeriggio si potranno acquistare allo stadio.

Giustino Bonci