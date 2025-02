Serie D. Timperanza: "Arriva bomber Gori? Lo paro io»

"Sappiamo bene che Gori è il capocannoniere del girone, ma noi conosciamo bene le nostre caratteristiche e faremo di tutto per batterli sul campo". Francesco Timperanza, portiere del Terranuova Traiana, non teme l’arrivo al Matteini del primo in classifica tra i marcatori del campionato, quel Lorenzo Gori, classe 2004, che è già il bomber del Ghiviborgo con 18 reti messe a segno finora. Dopo il triste epilogo del match di andata, con la vittoria dei lucchesi in rimonta per 3-2, domenica sarà l’occasione della rivincita per i terranuovesi, che dopo due risultati utili consecutivi hanno dovuto cedere i tre punti in palio al San Donato Tavarnelle nell’ultima di campionato. "Veniamo da una partita persa malamente all’ultimo minuto - ha spiegato Timperanza - e questo ci dà motivazioni importanti per mettercela tutta. Ci sono state poche occasioni sia da una parte che dall’altra e prendere gol in quel modo sicuramente ci ha tagliato le gambe. Vogliamo comunque ripartire con una grande prestazione". Poi l’estremo difensore biancorosso ha riavvolto il nastro tornando alla gara di andata. Ha inoltre affermato di aver ritrovato sé stesso dopo un inizio stagione a piazza Coralli che avuto un andamento da montagne russe. "Guardando la partita dell’andata - ha aggiunto - eravamo in vantaggio nel primo tempo e poi abbiamo avuto un black-out nel secondo. Noi siamo in una posizione di classifica peggiore della loro, quindi già questo basta ad approcciare la partita nel migliore dei modi".

Francesco Tozzi