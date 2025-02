Serie D. Titani alle prese col Lentigione. United sul campo del Progresso

Novanta minuti tutt’altro che semplici sono quelli che oggi toccano al San Marino sul campo del Lentigione. Un faccia a faccia contro la quinta della classe per dimenticare in fretta il ko contro il Cittadella Vis Modena. Gara in viaggio anche per lo United Riccione che andrà a bussare alla porta del Progresso per tentare di dare un minimo di continuità al pareggio dello scorso turno contro il Corticella.

Serie D. Girone D (23ª giornata, ore 14.30): Cittadella Vis Modena-Zenith Prato, Corticella-Tau Altopascio, Fiorenzuola-Forlì, Lentigione-San Marino, Prato-Piacenza, Progresso-United Riccione, Ravenna-Imolese, Sammaurese-Sasso Marconi, Tuttocuoio-Pistoiese.

Classifica: Forlì, Ravenna 51; Tau Altopascio 48; Pistoiese, Lentigione 41; Imolese 32; Tuttocuoio 30; Prato 29; Cittadella Vis Modena 28; Piacenza, Sasso Marconi 25; Progresso 24; Zenith Prato 23; San Marino, Corticella 22; United Riccione 19; Sammaurese, Fiorenzuola 16.