Serie d. Titani con l’Ostiamare di Daniele De Rossi
Si mette a caccia dei primi punti della stagione il San Marino che torna davanti ai tifosi del ’Calbi’ di...
Si mette a caccia dei primi punti della stagione il San Marino che torna davanti ai tifosi del ’Calbi’ di Cattolica. Ma l’impresa sarà tutt’altro che semplice oggi contro l’Ostiamare del presidente Daniele De Rossi, prima della classe in solitaria a punteggio pieno. Servirà davvero un’impresa ai titani, reduci dalla sconfitta di mercoledì nel recupero della prima giornata contro il Termoli. Se gli obiettivi sono ambiziosi, come dichiarato dal presidente Montanari, i titani devono necessariamente iniziare ad ingranare la marcia giusta.
Serie D (2ª giornata, ore 15). Girone F: Atletico Ascoli-Ancona, Castelfidardo-L’Aquila, Giulianova-Teramo, Maceratese-Forsempronese, Recanatese-Termoli, San Marino-Ostiamare, Unipomezia-Notaresco, Vigor Senigallia-Sora. Ieri: Chieti-Sammaurese 2-1. Classifica: Ostiamare 6; Chieti 5; Notaresco, L’Aquila, Giulianova, Teramo, Vigor Senigallia 4; Termoli, Ancona, Sammaurese, Recanatese 3; Forsempronese, Atletico Ascoli, Unipomezia 2; Sora 1; San Marino, Maceratese, Castelfidardo 0.
