Serie D. Titani, i progetti di Montanari: "Centro sportivo pronto a maggio»

La prima vittoria casalinga il San Marino l’ha ottenuta contro il Castelfidardo sotto gli occhi del presidente Emiliano Montanari domenica scorsa presente al ’Calbi’ di Cattolica. Una vittoria che dà ossigeno ai biancazzurri, strappa un mezzo sorriso a Montanari che, però, chiede ai suoi molto di più. "Questi sono tre punti che danno positività e serenità – dice il presidente dei biancazzurri – Anche se c’è da dire che la prestazione non è stata certamente eccellente. Questa è la prima volta che sono stato a vedere una partita casalinga del San Marino, ritenevo che fosse opportuna la mia presenza. Devo fare capire ai ragazzi che la società c’è, ci sarà sempre, è presente. Anche nei momenti di difficoltà o di stallo".

Montanari torna anche sull’arrivo in biancazzurri, nel ruolo di direttore sportivo di Alessio Ferroni, dopo l’esonero di Daniele Deoma. "Adesso la squadra è affidata al nuovo ds. In lui ripongo grande fiducia. Mi ha seguito in tutte le altre mie esperienze a livello sportivo e quindi sa quello che voglio e sa come fare. I primi risultati già ci possono soddisfare. Anche se più per il risultato che per la prestazione".

Non solo campo. Il presidente del San Marino detta i tempi anche per quel che riguarda il centro sportivo che sorgerà a Pietracuta. "Il progetto è stato ultimato, i lavori stanno per partire – annuncia – Contiamo possa essere pronto entro la fine di questa stagione sportiva. Ci saranno tre campi di calcio, uno in erba naturale, due in erba sintetica, tribune, due campi da padel, piscina, campi da volley e una palazzina residenziale che ospiterà 60 alloggi. Quindi un gran bel progetto che darà lustro al San Marino calcio".

Ma adesso è il campo a dover parlare e questo lo sa benissimo il nuovo direttore sportivo Ferroni. "Dobbiamo fare un lavoro molto intelligente – dice ai microfoni di San Marino Rtv – però dobbiamo tirarci fuori da questa posizione di classifica che è abbastanza pericolosa. È doveroso ogni domenica cercare di fare punti, andare a giocare le partite con una mentalità diversa come quella di queste due partite. Le prestazioni sono figlie degli atteggiamenti del campo, quindi hanno una storia a sé. Però è importante tirar fuori i punti e scalare il più possibile la classifica. Il mister gode della mia più ampia fiducia e anche di quella del presidente".