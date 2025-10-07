Serie D: tra Coppa e campionato serve compattezza ai rossoblù. Conferme da Cannara. Montevarchi, pareggio di sostanza. Buone risposte per Marmorini

MONTEVARCHIIl pareggio a reti bianche di Cannara è stato accolto con una certa soddisfazione nell’ambiente montevarchino e non solo perché ha fruttato il primo punto in trasferta del campionato. Simone Marmorini può ritenersi soddisfatto anche dello spirito battagliero dei suoi ragazzi, nonostante diverse assenze per infortunio, e di un risultato che consente agli aquilotti di allungare a tre la striscia positiva. Certo, la classifica non è ancora quella sognata, 6 punti in altrettante gare, ma l’atteggiamento è giusto e i segnali di crescita sono evidenti. In Umbria era importante uscire indenni dallo "Spoletini" e la missione è stata compiuta sebbene il Montevarchi lamentasse le defezioni degli infortunati di lungo corso Francalanci, Nannini e Casagni, ai quali si erano aggiunti prima del fischio d’inizio Kondaj, Boncompagni e Iacullo e in corso d’opera Mattei e Galeota. Un’Aquila incerottata, dunque, che tuttavia ha retto il confronto in uno stadio – trappola anche per le squadre di vertice. Dello 0-0 di domenica scorsa ha parlato il tecnico in seconda dell’Aquila Massimiliano Adami che, a conti fatti, ha considerato equo il verdetto: "In alcune situazioni, però, avremmo potuto essere più lucidi e puliti nella manovra, anche se – ha aggiunto – si trattava di una partita difficile e disputata in condizioni meteo non ottimali. Di conseguenza portiamo a casa un pari prezioso e importante". La nota dolente, a corollario di una buona prestazione, riguarda invece i tanti assenti per infortunio che rischiano di pesare non solo sul confronto dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia in programma domani sera alle 20.30 al "Lungobisenzio" di Prato con i lanieri ma anche sulla sfida di domenica prossima al Brilli Peri con l’Orvietana e sulle successive: "Di sicuro i ragazzi daranno il massimo per onorare ogni impegno, aldilà delle assenze". Giustino Bonci