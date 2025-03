Serie D: tre pari nelle ultime 5 per i rivieraschi. Il Lentigione deve svegliarsi. Il Riccione è la vittima giusta

A Lentigione il vento è cambiato: tre pareggi nelle ultime cinque partite, cioè soli 3 punti, non possono sicuramente essere soddisfacenti per una squadra che comunque è ancora in zona play-off con il quinto posto a 42 punti. E bene è andata ieri, perché in anticipo il Prato ha vinto a Imola 1 a 0: fosse successo il contrario, l’Imolese sarebbe dietro un solo punto ad insidiare i play-off ai reggiani, mentre poche settimane fa ce n’erano ben dieci.

A sorpresa, la classifica del cosiddetto "stato di forma" (ultime cinque gare) vede il Lentigione ultimo con 3 punti, mentre appena davanti a 4 c’è proprio lo United Riccione che i ragazzi di Stefano Cassani affrontano oggi in Romagna allo stadio Italo Nicoletti per la 26ª giornata del campionato di Serie D. Il Riccione è al terzo allenatore, con Mauro Borioni che è arrivato solo cinque gare fa dal campionato di Seconda categoria. Oggi il Riccione, che ha la peggior difesa del campionato, è terzultimo con 22 punti e vorrà cercare di risalire la classifica, anche se la salvezza è avanti 5 punti.

Il Lenz deve sterzare: mister Cassani dice che la sua squadra vuole qualcosa di più da ogni partita, si scopre, rompe qualche equilibrio e invece che segnare subisce, specie nel finale di partita. Oggi la differenza di valori in campo c’è e ci si attende un pronto riscatto. La squadra è praticamente al completo, fischio d’inizio alle 14,30 da parte di Marco Pascali di Pistoia.

c.l.