Serie D. Tropical, debutto a Roma tra le neopromosse

A undici giorni dall’inizio della nuova stagione sportiva, la serie D ieri ha dato il benvenuto alle società in arrivo nel massimo campionato dilettantistico. Tra le quali il Tropical Coriano. Il Dipartimento Interregionale ha riunito a Roma i rappresentanti delle neopromosse e dei club provenienti dalla Lega Pro per il consueto incontro conoscitivo, nel corso del quale sono stati toccati diversi temi inerenti l’iscrizione al campionato e i regolamenti. E per il Tropical ha raggiunto Roma il presidente Tiziano Marzi. Con l’imminente apertura delle finestre temporali per presentare domanda (4-10 luglio per le aventi diritto, 3-7 luglio per le richieste di ammissione), la riunione si è rivelata particolarmente utile per guidare i club attraverso le procedure e gli adempimenti previsti, con un’occhio di riguardo anche a tesseramento, impiantistica e disciplina dei diritti audiovisivi. Se Barletta e Giulianova hanno registrato nella scorsa stagione in Eccellenza numeri di pubblico da serie A, sarà la prima volta in D per Milan Futuro, Heraclea, Tropical Coriano, appunto, poi Celle Varazze, Rovato Vertovese, Athletic Club Palermo, Obermais, Unione La Rocca Altavilla e Monastir.