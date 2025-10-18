Serie D. Tropical, Moricoli suona la carica: "Pro Sesto tosta, ma noi pure»

Arriva la terza della classe e il Tropical Coriano vuole rompere il digiuno casalingo. Domani pomeriggio per la squadra di mister Scardovi al ’Grandi’ ci sono i novanta minuti contro la Pro Sesto. E in casa Tropical è prossimo il rientro del difensore Alessandro Moricoli, out dalla gara con il Progresso a causa di un problema muscolare. "Sono quasi pronto – racconta – Finalmente ho ripreso ad allenarmi e ora l’obiettivo è quello di ritrovare in fretta la migliore condizione per poter essere già a disposizione per la partota con la Pro Sesto. Una gara impegnativa contro un avversarsario di valore. Ma siamo pronti ad affrontarla".

Usando le consuete armi. "Determinazione – dice Moricoli – spirito di sacrificio e la mentalità vincente che ci ha contraddistinti in questi mesi. Ripensare all’11 maggio scorso mi dà ancora più motivazione: la finale sarà per sempre uno dei momenti più belli della mia carriera. In pochi istanti siamo passati dalla tensione alla gioia della promozione, trasformando un sogno in realtà. Aver contribuito a scrivere una pagina importante della storia di questa società e di questa città è stato qualcosa di unico".

Un tuffo nel passato che riconduce a un presente altrettanto emozionante. Continua a correre per preparare il prossimo appuntamento anche il San Marino che domani al ’Calbi’ di Cattolica se la vedrà con il Castelfidardo ultimo della classe.

Le designazioni arbitrali. Girone D: Desenzano-Sant’Angelo (Budriesi di Bologna), Cittadella Vis Modena-Trevigliese (Farina di Ostia Lido), Imolese-Lentigione (Isoardi di Cuneo) ,Palazzolo-Piacenza (Caresia di Trento), Pistoiese-Correggese (Collier di Gallarate), Rovato Vertovese-Progresso (Targhetta di Castelfranco Veneto), San Giuliano City-Tuttocuoio (Femia di Locri), Sasso Marconi-Crema (Comito di Messina), Tropical Coriano-Pro Sesto (Testoni di Ciampino).

Girone F: Ancona-Unipomezia (Gambirasio di Bergamo), Atletico Ascoli-Recanatese (Pellegrino di Teramo), Termoli-Chieti (Tagliaferri di Lovere), Inter Sm Sammaurese-Vigor Senigallia (Bassetti di Lucca), L’Aquila-Giulianova (Zito di Rossano), Notaresco-Maceratese (Rotondo di Frattamagiore), Ostiamare-Forsempronese (Radovanovic di Maniago), San Marino-Castelfidardo (Benestante di Aprilia), Teramo-Sora (Guiotto di Schio).