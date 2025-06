Serie D. Tropical, Rossi resta

Il Tropical Coriano procede con le conferme. Anche Dante Carlos Rossi resterà biancorossoblù anche nel campionato di serie D. Capitano della Nazionale di San Marino, Rossi continuerà a guidare la difesa corianese per la quarta stagione consecutive. Nato a Guerrico, in Argentina, naturalizzato sammarinese, Rossi in carriera ha messo insieme 36 presenze con la maglia della nazionale del Titano, il difensore ha anche una certa esperienza in serie D con Cattolica, Chions e Foligno. "La sua esperienza sarà fondamentale – dicono dal club del presidente Marzi – non solo per la linea difensiva, ma anche come guida per i più giovani. Reduce da un campionato straordinario, è pronto a ripartire con la stessa fame e lo stesso spirito da leader". Tante conferme in casa Tropical dopo lo straordinario campionato della passata stagione, ma anche diversi volti nuovi. Come quella dell’attaccante Giovanni Pacchioni che ha Coriano è appena arrivato dopo aver indossato la scorsa stagione le maglie di Sammaurese e Sora. Prima di lui al Tropical anche due giovani promettenti come Michele Bellavista e Luca Evaristi per aggiungere gioventù alla rosa di mister Massimo Scardovi.