Serie D. Tropical tra conferme e novità. Scarponi resta, Pacchioni arriva

Il Tropical Coriano si tiene stretto Scarponi e annuncia l’ingaggio di Pacchioni. E’ tempo di ridisegnare l’attacco per il club del presidente Tiziano Marzi neopromosso in serie D. Partendo dalle conferme e quella del numero 10 ha sempre il suo fascino. Scarponi sarà un punto fermo per il Tropical anche in serie D. "Baricentro basso, piedi buoni, cervello rapidissimo – così lo descrivono dal club – quando tocca il pallone, il tempo sembra fermarsi. Ama giocare tra le linee, e lì, in quella terra di nessuno, Scarponi fa la differenza". Parole d’amore per il proprio fantasista autore del rigore decisivo a Medicina, appena qualche mese fa, che ha consegnato alla squadra di Coriano la possibilità di raggiungere lo spareggio per la promozione. Una conferma e un volto nuovo, restando in attacco. E’ quello di Giovanni Pacchioni che da qualche ora è un nuovo giocatore del Tropical. Classe ’98, crescito nel settore giovanile del Borello, il suo paese, dove ha mosso i primi passi anche in Prima Categoria e Promozione. Nel 2020 fa il salto in serie D con il Forlì, per poi trasferirsi al Fiorentino, nel campionato sammarinese, nella stagione segnata dalla pandemia. Nelle due successive veste la maglia della Savignanese in Eccellenza per poi tornare in serie D: nella prima parte dell’ultima stagione gioca con la Sammaurese, prima del passaggio al Sora, sempre nel girone F, dove chiude l’annata con 18 presenze, 3 gol e 1 assist, contribuendo alla salvezza ottenuta ai playout. Attaccante centrale di grande struttura fisica, è un riferimento offensivo prezioso. "Sono convinto – sono le sue prime parole da nuovo giocatore del club di Coriano – che il Tropical sia la scelta giusta per il mio presente e per il futuro. Il direttore terenzi mi ha illustrato un progetto che sposa perfettamente la mia mentalità e i miei obiettivi. Sin dal primo incontro mi ha fatto sentire un pezzo importante di questa squadra e questo mi ha riempito di entusiasmo e motivazioni. Avverto fiducia, rispetto e un club che sa dove vuole andare. Ora tocca a me: lavorerò, suderò e mi darò ogni giorno per questa maglia". Con l’arrivo di Pacchioni non si chiude di certo il mercato del Tropical che, pezzo dopo pezzo, si sta dirigendo verso la prima storica stagione in serie D.