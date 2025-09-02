Serie D. Tropical, trasferta in pullman

Per il Tropical Coriano saranno novanta minuti storici e il club chiama a raccolta i tifosi. La gara sul campo del Tuttocuoio, la prima di campionato in programma domenica, è di quelle alle quali nessuno vuole mancare. Così, si potrà vivere quella giornata in compagnia viaggiando in pullman verso la Toscana. La partenza è prevista alle 8 dal piazzale antistadio dello stadio ’Grandi’ di Coriano. Per informazioni e adesioni è possibile contattare lo 0541-207608.

Intanto, cambia il campo da gioco del match. Infatti, su richiesta del Tuttocuoio, la prima di campionato non verrà disputata a Castelfiorentino, come inizialmente previsto, ma allo stadio ’Ettore Mannucci’ di Pontedera. Resta invariato il calcio d’inizio, sempre previsto per le 15.

La squadra di mister Scardovi, allenamento dopo allenamento, amichevole dopo amichevole, ora è pronta a confrontarsi con il campionato di serie D. Una bella sfida per il club del presidente Marzi che proverà a recitare il ruolo della matricola terribile nel girone D. Con la speranza di riuscirci.